Грузия надеется получить статус кандидата в члены ЕС к 2030 году

ТБИЛИСИ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Грузии планируют в 2024 году подать официальную заявку для членства в ЕС, а к 2030 году рассчитывает получить статус страны-кандидата в организации. Об этом в понедельник заявил вице-премьер, глава МИД республики Давид Залкалиани в беседе с телеканалом Imedi после представления 10-летнего плана развития внешней политики страны.

"У нас есть амбициозный план относительно того, чтобы в 2024 году подать официальную заявку (для членства в ЕС - прим. ТАСС), однако это будет первым шагом, за которым далее до 2030 года должны последовать действенные шаги для того, чтобы мы получили статус кандидата. Мы должны также достичь цели, чтобы открыть переговоры с Евросоюзом, в том числе и для гармонизации законодательной базы", - сказал глава МИД республики.

Идею о подаче заявки на членство в ЕС в 2024 году впервые озвучил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе 1 октября 2020 года. Это стало главным предвыборным обещанием власти к парламентским выборам.

Грузия с 2009 года является участником программы ЕС "Восточное партнерство", направленной на развитие регионального сотрудничества с бывшими республиками СССР. В 2014 году Грузия подписала соглашение об ассоциации с ЕС, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей торговле. В 2017 году граждане Грузии получили право посещать без виз страны, входящие в Шенгенскую зону. За 10 лет партнерства Грузия также подписала соглашения с Европейским полицейским агентством (Европол) и с единым агентством юстиции ЕС, направив в эти ведомства своих представителей.