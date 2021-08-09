Байден расширил санкции в отношении Белоруссии

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал в понедельник указ, расширяющий введенные ранее вашингтонской администрацией санкции в отношении Белоруссии. Соответствующий документ, а также письмо главы государства лидерам Конгресса о принятом решении распространил Белый дом.

"Я, президент США Джозеф Байден, настоящим расширяю масштаб действия чрезвычайного положения, объявленного в указе № 13405 от 16 июня 2006 года <...>, обнаружив, что вредоносная деятельность белорусского режима [президента Александра Лукашенко] и многолетние злоупотребления направлены на подавление демократии, соблюдения прав человека и основных свобод в Белоруссии - включая незаконную и репрессивную деятельность, вытекающую из фальсификации президентских выборов в Белоруссии 9 августа 2020 года и ее последствий, таких как устранение политической оппозиции и организаций гражданского общества, а также нарушение и создание угрозы для международных гражданских авиаперевозок, - и представляют собой необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - утверждал Байден.

Действия президента Белоруссии Александра Лукашенко являются "незаконной попыткой удержать власть любой ценой", заявил Байден.

"Вместо того, чтобы уважать явные стремления белорусского народа, режим Лукашенко фальсифицировал выборы, после чего последовала жестокая кампания репрессий для подавления инакомыслия. От задержания тысяч мирных демонстрантов, заключения в тюрьму более 500 активистов, лидеров гражданского общества и журналистов в качестве политических заключенных до принудительного изменения [маршрута] международного авиарейса в нарушение мировых норм - действия режима Лукашенко являются незаконной попыткой удержать власть любой ценой", - утверждает президент США.

Действия Минска представляют собой необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, отметил Байден.

Новые санкции США против Белоруссии касаются госучреждений, оборонного и энергетического секторов, производства удобрений, заявили в Белом доме.