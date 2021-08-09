Лукашенко обещал очистить госструктуры Белоруссии от оппонентов действующей власти

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал очистить государственные структуры республики от оппонентов действующей власти.

"Я отдаю себе отчет, что под плинтусом некоторые сидят до сих пор, но мы их достанем. Я честно и открыто сказал, что никто в государственных структурах работать не будет - никто из предателей", - сказал глава государства в понедельник на встрече с журналистами и представителями общественности.

При этом Лукашенко отметил, что ведомства открыты для тех, кто желает добра стране, а он сам всегда готов выслушать альтернативную точку зрения.