Лукашенко побил свой рекорд по длительности общения с аудиторией

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Белорусский лидер Александр Лукашенко побил собственный рекорд по длительности общения с аудиторией. "Большой разговор с президентом" длится уже более 7 часов 30 минут, тогда как предыдущая такая встреча длилась 7 часов 25 минут, сообщает агентство БелТА.

"Большой разговор" проходит в понедельник во Дворце независимости, на него были аккредитованы около трехсот представителей белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистов. Во встрече участвуют также и корреспонденты зарубежных СМИ.

Лукашенко обсуждает с участниками "разговора" самый широкий круг тем.

Впервые формат "Большого разговора с президентом" был опробован в феврале 2017 года. В отличие от традиционных пресс-конференций данный формат предусматривает открытую дискуссию участников встречи с президентом по всему спектру вопросов внутренней и внешней повестки. Накануне эксперты в Минске предположили, что разговор с белорусским президентом "будет продолжительным, обстоятельным и откровенным".