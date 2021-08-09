Лукашенко: Белоруссии и России необходимо создать единое информпространство

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Белоруссия и Россия должны вместе создать единое информпространство на фоне развернутой против них информационной войны. Об этом заявил в понедельник белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности.

"Есть много вопросов, по которым нам надо активнее работать. И когда против нас развернута информационная война, в этой войне надо быть вместе. А общего информационного пространства [нет]. Я только за, вы же знаете мою политику. [Нужно] общее, чтобы мы равные права имели и могли какой-то продукт свой продвигать, предлагать и так далее", - отметил белорусский лидер.

Так, он посетовал, что фестиваль "Славянский базар", который проходил в июле в Витебске, в России транслировали в ночное время. "Я рад бы был, если бы было это пространство, - сказал Лукашенко. - Вы должны знать, какой у вас младший брат. Дайте нам возможность сказать россиянам, какие мы".