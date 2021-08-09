Лукашенко уверен, что Западу не удастся оторвать Белоруссию от России

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Западным странам не удастся оторвать Белоруссию от России и склонить ее на свою сторону. Об этом заявил в понедельник белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности.

"Я хочу просто пожелать, чтобы наши иностранные представители, которые здесь присутствуют, если у них есть что-то человеческое, попытались бы вникнуть и понять, что было и что здесь происходит, или хотя бы просто не мешали нам. Не мешайте. Если у вас есть интерес, давайте сотрудничать, если нет интереса, то отойдите в сторонку и не мешайте. Вы нас все равно не оторвете от России и не склоните на свою сторону", - сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, Минск до выборов в августе прошлого года демонстрировал готовность к сотрудничеству с западными партнерами, и они эту готовность принимали. "Почему вы вдруг обезумили на Западе? - продолжил президент. - Мы же нормальные с вами имели отношения, и была перспектива выстраивать эти отношения. Но вы же сами все угробили собственными руками".

Белорусский лидер предостерег страны Запада от попыток внести разлад в российско-белорусские отношения. "Мы ничем не отличаемся от русских. Ничем вообще от россиян не отличаемся. Вы должны это как данность воспринять. Если вы не воспримете эту величайшую нашу ценность, быть войне. Этой войны не будет сегодня, при нас. Но зачем [допускать], чтобы наши дети воевали?" - подчеркнул он.