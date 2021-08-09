Литва может попросить НАТО прислать спецгруппу по борьбе с "гибридными угрозами"

ВИЛЬНЮС, 9 августа. /ТАСС/. Литва может обратиться к руководству НАТО с просьбой направить в страну группу специалистов по "противодействию гибридным угрозам". Об заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа в телефонном разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

"Литва рассматривает возможность попросить альянс сформировать и направить в нашу страну группу специалистов по противодействию гибридным угрозам", - приводятся в сообщении президентской пресс-службы слова литовского лидера.

Согласно сообщению, Столтенберг заверил президента Литвы, что альянс внимательно наблюдает за миграционным кризисом на восточном фланге НАТО. "Мы готовы к проектированию различных сценариев развития событий и предоставлению соответствующих средств по обеспечению безопасности в регионе". - процитировала генсека НАТО пресс-служба Науседы.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе счтают, что миграционный кризис спровоцирована властями Белоруссии В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.