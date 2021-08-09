Министр обороны Армении не исключил силового решения проблемы на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 9 августа. /ТАСС/. Ереван рассчитывает избежать напряжения на армяно-азербайджанской границе, однако оставляет за собой право решить возникшую ситуацию силой. Об этом министр обороны Армении Аршак Карапетян заявил в понедельник во время встречи с генсеком ОДКБ Станиславом Засем, его слова приводит пресс-служба оборонного ведомства Армении.

"Мы ждали вашего визита в Армению в мае, когда для нас сложилась крайне тяжелая ситуация. К сожалению, ваш визит не состоялся. С мая азербайджанские ВС на двух направлениях проникли на суверенную территорию Армении. Мы сторонники мира и не хотим напряжения на наших границах. Но в то же время мы не готовы смириться с ситуацией, при которой нарушается граница Армении. И если проблема не разрешится мирным путем, мы оставляем за собой право решить ее с применением силы", - заявил Карапетян.

Армянский министр выразил сожаление по поводу того, что механизмы реагирования в ОДКБ не соответствуют развитию оперативной ситуации.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.