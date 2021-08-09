Минюст США проведет свежий обзор засекреченной информации о терактах 11 сентября

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции США проведет новый обзор документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года, которые ранее были засекречены американским правительством. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении президента Джо Байдена.

Президент США заверил, что его администрация привержена "максимальной степени прозрачности в рамках закона". В связи с этим, по словам американского лидера, он приветствует решение Минюста, который "пообещал провести свежий обзор документов, в отношении которых правительство ранее воспользовалось своими привилегиями [засекречивать данные]".

Ранее около 1,8 тыс. американцев, в том числе родственники жертв терактов 11 сентября, подписались под письмом Байдену, в котором призвали его воздержаться от посещения памятных мероприятий, приуроченных к очередной годовщине трагедии, пока он не рассекретит обстоятельства терактов. Авторы обращения убеждены, что в этих документах содержатся доказательства причастности лидеров Саудовской Аравии к случившемуся. Кроме того, группа обратила внимание на то, что Байден, еще будучи кандидатом в президенты, обязался раскрыть как можно больше информации на данный счет, но так и не сделал этого.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону столицы, однако разбился недалеко от города Шенксвилл (штат Пенсильвания). В результате этой атаки, помимо самих террористов, погибли 2 977 мужчин, женщин и детей.