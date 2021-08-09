Блинкен напоминил Москве и Пекину, что США являются чрезвычайно сильным государством

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты напоминают России и Китаю, что являются чрезвычайно сильной страной. Об этом сообщил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Университете Мэриленда.

"Ни для кого из нас не секрет, что китайское и российское правительства, среди прочих, публично и в частном порядке приводят доводы, что Соединенные Штаты находятся в упадке, а потому лучше ориентироваться на их авторитарное видение мира, нежели на наше демократическое законодательство", - утверждал он. "Мы можем и напоминаем им, что по-прежнему остаемся чрезвычайно сильной страной", - сказал Блинкен.

По его мнению, лучший способ противостоять этим доводам - сделать "прямо сейчас серьезные инвестиции" в американскую инфраструктуру. Такие инвестиции госсекретарь назвал "приоритетом внешней политики в связи с тем, что они расширяют возможности дипломатии" Вашингтона. Он рассказал, что "Китай ежегодно тратит на инфраструктуру в три раза больше", чем США.

"От того, будет ли Америка защищать и инвестировать в собственную силу внутри страны, зависит, останемся ли мы сильными и обеспечим ли результат для американского народа", - считает Блинкен.

Он также подчеркнул, что нельзя участвовать в международной торговле без вложений в собственную экономику. "Мы конкурируем в сфере торговли. Слишком долго мы думали, что можем больше торговать со всем миром и меньше инвестировать здесь, у себя дома. Это не пошло на пользу ни нашей экономике, ни нашим рабочим, ни нашему обществу", - полагает госсекретарь.

Сейчас в Конгрессе США рассматривается план развития инфраструктуры страны объемом около $1 трлн. Инициатива предполагает выделение на эти цели федеральных средств в размере $550 млрд в течение пяти лет.