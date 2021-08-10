На конференции ООН по климату будут признавать вакцинацию всеми существующими препаратами

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Организаторы 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в Глазго будут признавать вакцинацию участников встречи вне зависимости от того, каким из существующих препаратов была сделана прививка. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении для делегатов двухнедельной конференции, которая начнется 1 ноября с переговоров лидеров стран - участниц конвенции.

"Исключительно для COP-26, являющейся мероприятием ООН, и при соблюдении строгих правил безопасности и тестирования [участников на заражение коронавирусом] Соединенное Королевство будет признавать факт получения любой из вакцин от COVID-19 в качестве свидетельства вакцинации", - говорится в памятке для участников встречи. О том, что британские власти планируют признать статус вакцинации делегатов, привитых российским "Спутником V" и китайскими препаратами Sinovac и Sinopharm, в конце июля сообщала газета The Times.

Ожидается, что для участия в работе конференции в шотландский Глазго прибудет около 20 тыс. человек, многие из которых будут привиты китайскими и российскими вакцинами. В настоящий момент Великобритания признает человека вакцинированным лишь в том случае, если он получил на территории королевства, ЕС или США необходимое число инъекций одной из четырех вакцин. Это препараты британско-шведской компании AstraZeneca и американских Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

Для делегатов COP-26, которая должна была состояться в 2020 году, но была перенесена из-за пандемии, будут сделаны и другие исключения. Вакцинированные участники встречи, которые прибудут в Великобританию из примерно 60 стран и территорий "повышенного риска", должны будут провести в карантине пять дней, а не обязательные сейчас 10. Въезжающие в королевство из государств, не входящих в так называемый красный список, вообще не должны будут проходить карантин вне зависимости от того, сделали они прививку или нет. При этом все участники мероприятия должны будут регулярно сдавать анализы на COVID-19.

"Мы считаем, что данные меры позволяют соблюдать баланс, давая возможность провести исключительно важные переговоры с участием делегатов со всего мира в ходе этого особого мероприятия, в то же время обеспечивая все необходимое для защиты общественного здоровья", - заявил официальный представитель британского правительства.

Ранее организаторы мероприятия предлагали всем делегатам, журналистам и наблюдателям из стран, где вакцины пока малодоступны, сделать прививку в ближайших представительствах ООН. К настоящему моменту регистрация для участия в этой программе закрыта.