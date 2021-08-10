Помощник Байдена обсудил с премьером Эстонии ситуацию в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел в понедельник телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, в ходе которого заявил о стремлении Вашингтона "привлечь к ответственности" власти Белоруссии. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

"Салливан подчеркнул твердую поддержку со стороны США безопасности Эстонии и других союзников по НАТО", - отмечается в ее письменном заявлении. "Он также подчеркнул приверженность США тому, чтобы привлечь режим [президента Александра] Лукашенко в Белоруссии к ответственности за его атаки на демократию и права человека, репрессии на международном уровне и коррупцию", - утверждается в тексте.

Ранее США ввели рестрикции против десятков белорусских компаний из оборонного и энергетического секторов, организаций, работающих в транспортной сфере, в производстве удобрений и табачных изделий. В Вашингтоне уточнили, что другие физические и юридические лица из этих секторов "также рискуют подпасть под санкции, однако установление сектора не означает автоматическую блокировку всех лиц, работающих в этом секторе экономики Белоруссии". Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами, которым также запрещен въезд в страну.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Лукашенко, второе место заняла лидер оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана властями республики незаконной.