Американка подала иск против британского принца Эндрю, обвинив его в насилии

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Американка Вирджиния Джуфре (Робертс), утверждающая, что британский принц Эндрю 20 лет назад совершил в ее отношении акты сексуального насилия, в понедельник подала на него в суд на территории США. Об этом сообщил телеканалу Sky News ее адвокат Дэвид Бойс.

"В нашей стране ни один человек, будь он президентом или принцем, не может стоять над законом, и ни одного человека, каким бы слабым и беспомощным он ни был, нельзя лишить защиты закона, - заявил Бойс. - На протяжении последних пяти лет принц Эндрю и его советники блокировали все попытки уладить это дело, не доводя его до судебного разбирательства. Уже давно пора призвать его к ответственности".

Джуфре, ныне проживающая в Австралии с мужем и тремя детьми, заявляет, что стала жертвой американского бизнесмена Джеффри Эпштейна, который якобы свел ее с принцем. Она утверждает, что сын Елизаветы II трижды вступал с ней в сексуальную связь против ее воли в 2001 году, когда ей было всего 17 лет. Она требует от 61-летнего принца компенсации за полученный физический и моральный ущерб.

Сам герцог Йоркский неоднократно отрицал утверждения о сексуальной связи с 17-летней девушкой. По его словам, он никогда не встречался с Джуфре, а фотография, на которой они запечатлены вместе в компании любовницы Эпштейна Гилейн Максвелл, является подделкой.

В ноябре 2019 года принц был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей на фоне заявлений Джуфре о том, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом Эпштейн и Максвелл.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк в июле 2019 года. Ему предъявили обвинения в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.