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В США прошли испытания обновленных ракет для комплекса Patriot

В корпорации Lockheed Martin сообщили, что PAC-3 MSE успешно перехватила тактическую баллистическую ракету
ЗРК Patriot AP Photo/Czarek Sokolowski, архив
Описание
ЗРК Patriot
© AP Photo/Czarek Sokolowski, архив

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Корпорация Lockheed Martin на своем полигоне в штате Нью-Мексико провела успешные испытания модернизированных управляемых ракет PAC-3 MSE для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщила в понедельник ее пресс-служба.

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"В ходе испытаний ракета PAC-3 MSE успешно перехватила тактическую баллистическую ракету, тем самым подтвердив штатную работу обновленного программного обеспечения и компонентов", - говорится в заявлении, размещенном на сайте компании. Начало серийного производства этого вооружения с улучшенными характеристиками запланировано на следующий год.

Отмечается, что этот вид ракет, а также другую модель под названием PAC-3 CRI изъявили желание приобрести 14 стран. В июне Госдепартамент одобрил продажу Кувейту систем PAC-3 MSE с сопутствующим оборудованием и последующим обслуживанием на сумму $800 млн.

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