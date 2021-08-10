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Эмиссар США выехал в Доху, чтобы требовать от талибов прекратить наступление в Афганистане

Залмай Халилзад должен помочь "сформулировать совместный международный ответ на стремительно ухудшающуюся ситуацию", заявили в Госдепе
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад AP Photo/Jose Luis Magana
Описание
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад
© AP Photo/Jose Luis Magana

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в столицу Катара Доху, где намерен принять участие в переговорах по ситуации в Афганистане и настаивать на том, чтобы радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) прекратило свое наступление. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

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По его словам, Халилзад отправился туда "для того, чтобы помочь сформулировать совместный международный ответ на стремительно ухудшающуюся ситуацию в Афганистане". "Он будет настаивать на том, чтобы движение "Талибан" остановило свое военное наступление и вело переговоры о политическом урегулировании", - подчеркнул Прайс.

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