Эмиссар США выехал в Доху, чтобы требовать от талибов прекратить наступление в Афганистане

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в столицу Катара Доху, где намерен принять участие в переговорах по ситуации в Афганистане и настаивать на том, чтобы радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) прекратило свое наступление. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, Халилзад отправился туда "для того, чтобы помочь сформулировать совместный международный ответ на стремительно ухудшающуюся ситуацию в Афганистане". "Он будет настаивать на том, чтобы движение "Талибан" остановило свое военное наступление и вело переговоры о политическом урегулировании", - подчеркнул Прайс.