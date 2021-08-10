В Китае суд отказался обжаловать вердикт приговоренному к смертной казни канадцу

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Народный суд верхней ступени провинции Ляонин рассмотрел во вторник апелляцию приговоренного ранее за наркоторговлю к смертной казни гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга и оставил прежний вердикт в силе. Об этом говорится в опубликованном решении инстанции.

Согласно вердикту, предыдущий приговор "признан обоснованным, а мера наказания - подходящей". Как указывается в судебных материалах, на заседании присутствовали два переводчика, а также сотрудники посольства Канады в КНР.

В январе 2019 года в ходе повторного слушания дела Шелленберг был приговорен к высшей мере наказания за контрабанду более 220 кг метамфетамина. Суд также постановил конфисковать в пользу государства все его имущество.

Согласно первоначальному решению, вынесенному в декабре 2018 года, канадца осудили на 15 лет лишения свободы. Он не согласился с этим приговором и подал апелляцию. В ходе нового слушания суд получил новые улики, отягощающие вину Шелленберга, после чего приговор был ужесточен. Оттава обратилась к Пекину с просьбой о смягчении вердикта. Канадец стал первым за девять лет иностранцем, приговоренным в Китае к смертной казни.