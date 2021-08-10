В ДНР сообщили, что украинская армия нанесла минометный удар по югу республики

ДОНЕЦК, 10 августа. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков обстреляли из минометов село Ленинское на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, информирует во вторник Донецкое агентство новостей.

По его данным, в 05:55 (совпадает с мск) киевские подразделения открыли огонь со стороны подконтрольного украинским властям населенного пункта Водяного. В общей сложности по Ленинскому было выпущено 17 мин калибром 120 мм.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.