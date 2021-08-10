Гонконг примет закон КНР о противодействии санкциям через местное законодательство

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 августа. /ТАСС/. Гонконг намерен принять новый закон КНР о противодействии санкциям не автоматически, путем его публикации в приложении своего основного закона, а предварительно пропустив его через местный законодательный процесс. Об этом заявила во вторник в беседе с журналистами глава местной администрации Кэрри Лам, пояснив, что уже представила свое мнение на этот счет центральному правительству Китая.

"Я сказала [властям в Пекине], что поддерживаю это [нововведение] через местное законодательство. Поскольку я совершенно уверена в том, что некоторые внешние силы, иностранные правительства и западные СМИ будут спекулировать на этом в попытке ослабить статус Гонконга как финансового центра, подорвать доверие различных секторов к Гонконгу", - отметила глава региона.

"Местное законодательство позволит нам лучше объяснить выполнение антисанкционного закона в Гонконге, его правовую основу, процедуру и так далее", - добавила она.

Ранее газета South China Morning Post сообщала, что Гонконг может не сразу ввести в действие на своей территории новый китайский закон о контрмерах в ответ на санкции иностранных государств, а адаптировать его под себя с учетом местных реалий и особого статуса этого специального административного района. Представители бизнеса и эксперты призвали власти Гонконга не спешить в этом вопросе, а удостовериться в том, что новый закон не поставит под угрозу интересы базирующихся здесь транснациональных конгломератов, а также репутацию города как международного делового и финансового центра.

Как сообщало агентство "Синьхуа", с 17 по 20 августа в Пекине состоится заседание Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган). В повестке его работы будет в том числе вопрос о целесообразности внесения большего числа национальных законов в приложения номер 3 основных законов Гонконга и Макао. В этих приложениях перечислены китайские национальные законы, которые применяются в двух специальных административных районах КНР, наделенных правами расширенной автономии.

Китай принял данный законопроект 10 июня в ответ на санкции США и других западных стран. В частности, Белый дом усилил санкционное давление на Пекин и Гонконг из-за принятия в этом специальном административном районе закона о национальной безопасности и реформы местной избирательной системы. Закон о контрмерах может применяться к отдельным лицам, членам их семей и организациям. Он предусматривает возможность отказа в выдаче визы, депортации, замораживании активов.