Глава Минобороны Армении отправился в Москву для встречи с российским коллегой

ЕРЕВАН, 10 августа. /ТАСС/. Министр обороны Армении Аршак Карапетян во вторник с рабочим визитом отправился в Москву для встречи с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

"10 августа министр обороны Аршак Карапетян по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу отправился с рабочим визитом в Москву. Планируется, что глава Минобороны Армении встретится со своим российским коллегой в Москве, а также проведет ряд других рабочих встреч", - отмечается в сообщении.