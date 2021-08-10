{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Глава Минобороны Армении отправился в Москву для встречи с российским коллегой

ЕРЕВАН, 10 августа. /ТАСС/. Министр обороны Армении Аршак Карапетян во вторник с рабочим визитом отправился в Москву для встречи с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

"10 августа министр обороны Аршак Карапетян по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу отправился с рабочим визитом в Москву. Планируется, что глава Минобороны Армении встретится со своим российским коллегой в Москве, а также проведет ряд других рабочих встреч", - отмечается в сообщении.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичАрменияРоссия
Гонконг примет закон КНР о противодействии санкциям через местное законодательство
По словам главы местной администрации Кэрри Лам, это позволит властям лучше объяснить выполнение закона, его правовую основу и процедуру
Читать полностью