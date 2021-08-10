Генсек ОДКБ заявил, что Баку и Ереван могут урегулировать ситуацию на границе диалогом

ЕРЕВАН, 10 августа. /ТАСС/. Возможности политического урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе не исчерпаны. Как сообщает агентство "Арменпресс", об этом во вторник в ходе визита в военную часть в Араратской области заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

"Мы проводим организованный мониторинг, в том числе с помощью госструктур Армении. Конечно, мы считаем, что инциденты на армяно-азербайджанской границе, о которых вы говорите, представляют угрозу безопасности Армении. Если говорить о путях решения проблемы, мы думаем, что возможности политического решения этой ситуации не исчерпаны, по сути, это был бы лучший вариант для всех", - заявил он.