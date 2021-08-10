{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генсек ОДКБ заявил, что Баку и Ереван могут урегулировать ситуацию на границе диалогом

Генсек ОДКБ Станислав Зась отметил, что ведется регулярный мониторинг ситуации

ЕРЕВАН, 10 августа. /ТАСС/. Возможности политического урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе не исчерпаны. Как сообщает агентство "Арменпресс", об этом во вторник в ходе визита в военную часть в Араратской области заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

"Мы проводим организованный мониторинг, в том числе с помощью госструктур Армении. Конечно, мы считаем, что инциденты на армяно-азербайджанской границе, о которых вы говорите, представляют угрозу безопасности Армении. Если говорить о путях решения проблемы, мы думаем, что возможности политического решения этой ситуации не исчерпаны, по сути, это был бы лучший вариант для всех", - заявил он.

Теги
АзербайджанАрмения
МИД Литвы выразил сожаление по поводу отзыва посла Китая в Вильнюсе
Внешнеполитическое ведомство балтийской республики подчеркнуло, что уважает принцип "одного Китая"
Читать полностью