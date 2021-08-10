Латвийская армия готова помочь навести порядок на границе с Белоруссией

РИГА, 10 августа. /ТАСС/. Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии готовы помочь Государственной службе пограничной охраны навести порядок на границе с Белоруссией, с территории которой наблюдается наплыв нелегальных мигрантов. Об этом во вторник заявил министр обороны республики Артис Пабрикс.

"Думаю, что сегодня кабинет министров примет положительное решение о введении чрезвычайной ситуации (ЧС) на латвийско-белорусской границе. Повторяю, что латвийская армия готова вмешаться и помочь Государственной службе пограничной охраны навести порядок на границе нашей страны", - указал он местному агентству LETA.

Для этого, по его словам, руководство министерства внутренних дел Латвии должно передать соответствующие полномочия погранохране и НВС. "Нынешние колебания и нерешительность могут стоить слишком дорого латвийскому обществу", - подчеркнул он.

Глава Минобороны Латвии также считает, что обустройство около латвийско-белорусской границы палаточных лагерей для размещения нелегальных мигрантов может стать ложным сигналом для них, косвенно указывающим на то, что власти Латвии идут им навстречу. "Ответственные структуры должны действовать последовательно и убедительно, обеспечив, чтобы ни один нарушитель не ступил на латвийскую землю", - отметил Пабрикс.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. Только за последние пять дней на границе было задержано 283 нарушителя, а всего с начала года - 343. Власти Латвии для охраны границы ввели усиленный контроль и мобилизовали ресурсы погранохраны и армии. Премьер-министр Кришьянис Кариньш на прошлой неделе заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией, а глава МВД Мария Голубева предложила ввести режим ЧС в приграничье, чтобы расширить возможности пограничников направлять мигрантов назад в Белоруссию. Этот вопрос во вторник будет рассматриваться на заседании правительства.

В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия несколько лет назад заявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в 27,6 млн евро, а работы планировалось завершить в 2021 году, однако из-за недочетов, выявленных Государственным контролем, процесс строительства встал. На прошлой неделе власти республики заявили о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией. МВД подало на рассмотрение в правительство соответствующий проект решения.