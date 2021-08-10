Додик заявил, что у Боснии и Герцеговины нет шансов как у государства

БЕЛГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Босния и Герцеговина (БиГ) не имеет перспектив сохраниться в качестве государства, Республика Сербская (РС, энтитет БиГ) однажды станет независимой. Об этом заявил во вторник журналистам сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, выступая в Белградском пресс-центре.

"Я уверен в будущем Республики Сербской, уверен, что Республика Сербская однажды станет независимым государством. У Боснии и Герцеговины нет шансов, БиГ не смогла выжить, несмотря на военные и финансовые вливания. Никогда еще в Боснии и Герцеговине не было так мало доверия к своим внутренним силам, как сейчас. Политические лидеры бошняков утверждают, что они имеют право на всю Боснию и Герцеговину, накачивая себе рейтинги на этих заявлениях, но это иллюзия, которая никогда не осуществится", - заявил Милорад Додик.

Он также заявил, что немецкий политик Кристиан Шмидт нелегитимен в качестве высокого представителя в Боснии и Герцеговине.

"Мы должны привести в порядок навязанные вещи. Не существует никакого высокого представителя международного сообщества ни формально, ни по существу. Шмидт въехал в страну из Дубровника, поднял руку и сказал: "Я теперь высокий представитель". И сейчас он играет какого-то высокого представителя, у него нет легитимности, она [легитимность] не подтверждена резолюцией СБ ООН", - подчеркнул Додик.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), которое было подписано 14 декабря 1995 года в Париже, государство БиГ состоит из двух образований: мусульмано- хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ, 51% территории страны) и Республики Сербской (49% территории), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

При этом страна по сути управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Функции главы государства выполняет коллективный орган - Президиум БиГ. Согласно основному закону, он состоит из трех человек: серба, хорвата и бошняка, избираемых одновременно на четыре года прямым голосованием. Хорват и бошняк избираются в ФБиГ, а серб - в РС.

27 мая послы стран Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине (РК СВМС) приняли решение о назначении Кристиана Шмидта новым высоким представителем в БиГ. Россия, входящая в РК СВМС, выступила против такого решения. В настоящее время руководство Республики Сербской не признает легитимность Шмидта.