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Иран обсуждает с Россией тему задолженности по АЭС "Бушер"

Долг составляет около €500 млн

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Иран обсуждает с РФ тему задолженности по АЭС "Бушер" и надеется на урегулирование этого вопроса. Об этом заявил во вторник посол Ирана в Москве Казем Джалали на дискуссии в Фонде поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Как сообщалось, задолженность иранской стороны перед Россией за работы по созданию АЭС "Бушер" составляет около €500 млн.

"Что касается задолженности Исламской Республики Иран по ядерной станции, конечно же, мы ведем беседу с нашими российскими коллегами и идем к решению этого вопроса", - сказал он.

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Иран
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