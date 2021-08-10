Украина предложила развернуть на ее территории подразделения ПВО США

КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Украина призывает США развернуть на ее территории американские средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сказал вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников во время встречи в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты с руководителем американского фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом.

"Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь, за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", - цитирует слова вице-премьера во вторник пресс-служба его министерства.

По словам Резникова, Киев обеспокоен якобы имеющимися намерениями Российской Федерации разместить ядерное оружие в Крыму. "Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризовала. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, которые направлены на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия", - утверждал он.

Резников также призвал усилить санкции против компаний, которые задействованы в реализации проекта "Северный поток - 2", и не допустить его запуска.