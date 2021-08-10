КНР в ходе учений с РФ применит самолеты Y-20 для десантирования солдат и техники

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в ходе совместных с ВС РФ учений задействует новейшие военно-транспортные самолеты Y-20 для десантирования военнослужащих и боевой техники. Об этом во вторник в эфире Центрального телевидения Китая заявил заместитель командующего Западной зоны боевого командования НОАК, генерал-лейтенант сухопутных войск Лю Сяоу.

"Будут отрабатываться задачи по преодолению военно-транспортными вертолетами систем противовоздушной обороны на сверхнизких высотах, кроме того, будет выполнена широкомасштабная высадка десанта и боевой техники с самолетов Y-20", - рассказал он.

По его словам, также в ходе маневров пилоты истребителей J-16 и операторы разведывательно-ударных беспилотников отработают нанесение высокоточных ударов по наземным целям. Как отметил генерал-лейтенант, среди задействованных в рамках этих учений видов вооружений доля новейших образцов будет составлять около 81,6%.

В учениях будут применяться китайские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, а также новейшие истребители пятого поколения J-20. Как отметил генерал-лейтенант, в ходе отработки контртеррористических учений представители командования вооруженных сил двух стран отработают задачи по обеспечению обмена разведывательной информацией, совместному управлению войсками, нанесению ударов и снабжению при совместном применении авиации, артиллерии, бронетехники и живой силы.

Совместные российско-китайские стратегические военные учения "Запад / Взаимодействие - 2021" будут проходить в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая с 9 по 13 августа. В них принимают участие около 13 тыс. военнослужащих и около 500 военных платформ с обеих сторон, в том числе около 200 самолетов и вертолетов, 200 единиц бронетехники и около 100 артиллерийских систем. С российской стороны в учениях примут участие военнослужащие соединений Восточного военного округа.