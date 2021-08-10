Правительство Латвии ввело режим ЧС на границе с Белоруссией

РИГА, 10 августа. /ТАСС/. Правительство Латвии во вторник на заседании утвердило предложение министра внутренних дел Марии Голубевой ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов. Этот режим будет действовать до 10 ноября.

"Решение правительства о введении ЧС на границе Латвии принято. Усиление охраны границы произойдет незамедлительно", - сообщила в своем Twitter глава МВД.

Как сообщает местное агентство LETA со ссылкой на постановление кабмина, режим ЧС будет действовать в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях республики и во втором крупнейшем городе страны Даугавпилсе. Государственной службе пограничной охраны разрешается использовать физическую силу и специальные средства, чтобы незамедлительно возвращать в Белоруссию лиц, которые незаконно пересекли государственную границу Латвии.

Решение правительства также предусматривает, что Национальные вооруженные силы (НВС) и Государственная полиция должны оказывать погранохране помощь в обеспечении пограничного контроля на латвийско-белорусской границе с целью предотвращения ее незаконного пересечения.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. Только за последние пять дней на границе было задержано 283 нарушителя, а всего с начала года - 343. Власти Латвии для охраны границы ввели усиленный контроль и мобилизовали ресурсы погранохраны и армии. Премьер-министр Кришьянис Кариньш на прошлой неделе заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией, а глава МВД предложила ввести режим ЧС в приграничье, чтобы расширить возможности пограничников направлять мигрантов назад в Белоруссию.

В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия несколько лет назад объявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в 27,6 млн евро, а работы планировалось завершить в 2021 году, однако из-за недочетов, выявленных Государственным контролем, процесс строительства встал. На прошлой неделе власти республики сообщили о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией. МВД подало на рассмотрение в правительство соответствующий проект решения.