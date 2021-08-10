В Латвии заявили, что на возведение инфраструктуры на границе с Белоруссией нужно €30 млн

РИГА, 10 августа. /ТАСС/. Завершение строительства инфраструктуры на границе Латвии с Белоруссией может стоить порядка €30 млн. Об этом свидетельствуют поданные во вторник правительству республики подсчеты министерства внутренних дел.

Как сообщает местное агентство LETA со ссылкой на подготовленный МВД документ, для обеспечения необходимых условий для охраны границы необходимо построить пограничную полосу протяженностью 173 км. В настоящее время на основе принятого в 2018 году решения о возведении пограничной полосы с Белоруссией заключены два договора. За это время были построены четыре моста, которые сейчас сдаются в эксплуатацию. Для продолжения обустройства инфраструктуры на границе с Белоруссией необходимо выбрать подрядчика и начать строительство в этом году.

"Для завершения строительства инфраструктуры на латвийско-белорусской границе из государственного бюджета потребуется порядка €30 млн", - отмечает МВД. По данным министерства, это примерная сумма расходов, поскольку расценки из-за инфляции и необходимости специфических решений могут меняться. Ведомство также подчеркивает, что в случае необходимости на границе с Белоруссией можно установить временный забор из колючей проволоки. Он может быть возведен на 18 различных участках границы общей протяженностью около 37 км, а ориентировочная стоимость составит €1,73 млн.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. Только за последние пять дней на границе было задержано 283 нарушителя, а всего с начала года - 343. Власти Латвии для охраны границы ввели усиленный контроль и мобилизовали ресурсы погранохраны и армии. Премьер-министр Кришьянис Кариньш на прошлой неделе заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией. Правительство Латвии ранее во вторник также ввело до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы расширить возможности пограничников направлять мигрантов назад в Белоруссию.

В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия несколько лет назад объявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в €27,6 млн, а работы планировалось завершить в 2021 году, однако из-за недочетов, выявленных Государственным контролем, процесс строительства встал. На прошлой неделе власти республики сообщили о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией.