Глава МИД Киргизии заверил посла России, что в стране нет русофобии

БИШКЕК, 10 августа. /ТАСС/. Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев заверил посла России Николая Удовиченко, что в республике нет русофобии и власти оперативно реагируют на проявления бытового национализма, подобного нападению на продавщицу в Бишкеке за то, что она говорила с покупателем на русском языке. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте министерства иностранных дел.

Министр и посол на встрече обсудили инцидент с гражданином Киргизии и сотрудницей "Технопарка" города Бишкек, которая является русской и также обладает гражданством республики. "Глава внешнеполитического ведомства Кыргызской Республики информировал, что МИД КР внимательно отслеживает и оперативно реагирует на все инциденты подобного рода", - говорится в сообщении.

Казакбаев подчеркнул, что Киргизия является многонациональным государством и согласно ее конституции "никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений". Как заверил министр, в республике "нет русофобии и других форм агрессивного национализма, нет фактов переписывания истории, борьбы с памятниками и русским языком". Этот язык представлен во всех сферах жизнедеятельности Киргизии, власти которой продолжат курс на защиту статуса русского языка, чтобы русскоязычное население могло в полной мере удовлетворить свои духовные и социальные запросы, добавил Казакбаев.

"В этом ключе отмечено, что единичные случаи бытового национализма не должны представляться российскими властями как систематические нарушения прав и интересов этнических русских в Кыргызстане и как притеснение граждан по национальному и религиозному признаку", - говорится в сообщении МИД. Казакбаев попросил диппредставительство РФ "обратить внимание некоторых российских политиков на неприемлемость резких заявлений по подобным проблемам и выноса их в публичное пространство". "Стороны подчеркнули необходимость принятия совместных усилий в конструктивном русле для предотвращения дальнейшей эскалации проблемы и во избежание негативных последствий в кыргызско-российских отношениях, которые имеют привилегированный характер в духе союзничества и стратегического партнерства", - подытожил МИД республики.

Инцидент в Бишкеке

МИД Киргизии уточнил, что 2 августа 2021 года гражданка республики обратилась в УВД Октябрьского района Бишкека с просьбой принять меры в отношении неизвестного, который, находясь в нетрезвом состоянии и выражаясь нецензурно, ударил ее калькулятором по голове в здании "Технопарка". Происшествие было зарегистрировано в РУВД как мелкое хулиганство. Для устранения противоречий в показаниях и определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью заявительницы, была назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии объявил официальное предостережение гражданину республики, напомнив, что дискриминация на основе цвета кожи, расы, этнической и расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды является уголовно наказуемым деянием и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, продолжал МИД.

Реакция в России на происшествие в Бишкеке

Как сообщил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инцидент в Бишкеке, российские депутаты предложили рассмотреть введение запрета на въезд в РФ за нападения на русскоговорящих жителей. Спикер добавил, что было решено подготовить обращение на имя председателя парламента Киргизии с просьбой взять на личный контроль эту ситуацию.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой написал в своем Telegram-канале, что Россию и Киргизию связывают тесные политические и экономические отношения, но дискриминация по национальному и языковому признаку запрещена во всем мире нормами международного права. Постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призвала усилить меры защиты соотечественников в Киргизии.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в понедельник на совещании кандидатов партии на выборах в Госдуму предложил отозвать посла РФ в Киргизии и разорвать со страной торгово-экономические связи из-за инцидента в Бишкеке.