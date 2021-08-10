Власти Эфиопии призвали граждан поддержать армию в борьбе с повстанцами Тыграя

ПРЕТОРИЯ, 10 августа. /ТАСС/. Власти Эфиопии обратились к населению страны с призывом присоединиться к армии, спецназу и ополченцам для борьбы с повстанцами из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ). Об этом говорится в заявлении канцелярии главы правительства Эфиопии, опубликованном во вторник на официальном портале.

"Настало время для всех эфиопов, достигших совершеннолетия, присоединиться к армии, спецназу и ополченцам, чтобы продемонстрировать свой патриотизм. Та часть общества, которая не может напрямую вступить в военные формирования, должна упорно работать на своих местах. Все граждане должны проявлять повышенную бдительность и тесно сотрудничать со службами безопасности", - говорится в заявлении.

В канцелярии главы правительства акцентировали внимание на деятельности НФОТ, нацеленной, как подчеркивается, на "дезинтеграцию Эфиопии". "Силы НФОТ вторглись в соседние штаты и совершают там убийства и грабежи. В [штате] Афар они убили более 200 человек, которые укрылись в медицинском учреждении. В Афаре и штате Амхара более 300 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома и бежать от насилия", - говорится в заявлении.

В середине июля силы Тыграя начали новую операцию против федеральных войск, перейдя южную административную границу Тыграя и вступив на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы пытаются взять под свой контроль основные транспортные магистрали, чтобы сдержать действия федеральных войск. Силам Тыграя удалось захватить несколько важных городов на территории двух штатов. Однако в конце минувшей недели правительственные части начали контрнаступление. Поступают сообщения о тяжелых боях в Амхаре, в первую очередь в районе города Вольдия.