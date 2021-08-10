В ООН заявили, что военные Мьянмы не дали ответ на предложение о национальном диалоге

ООН, 10 августа. /ТАСС/. Представители военных, пришедших к власти в Мьянме в феврале, не дали ответ на инициативу о начале диалога об урегулировании Об этом заявила во вторник специальный посланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер.

"16 июля у меня был продолжительный разговор с представителями военных. Мы обсуждали мои инициативы, на некоторые они согласились, например, прекратить дела в отношении медиков на фоне пандемии. На предложение о диалоге я не получила ни положительного, ни отрицательного ответа", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что не считает такую позицию свидетельством того, что военные не хотят говорить, хотя и выразила сожаление, что они так и не сформировали окончательную позицию.

Бургенер также отметила, что военные сообщили, что пока не готовы принять ее в Мьянме. "Я не думаю, что это потому, что они не хотят говорить со мной. Мой приезд будет воспринят в стране противниками военных как знак поддержки, а военные этого хотят избежать", - добавила она.

По словам Бургенер, она поддерживает регулярный диалог с военными в дистанционном формате.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства, в результате которых погибли более 900 человек.