Новый председатель парламента Молдавии заявил о готовности к диалогу с Россией

КИШИНЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу готов к диалогу с Россией по всем темам, представляющим взаимный интерес. Об этом он заявил во вторник на встрече с послом России в Молдавии Олегом Васнецовым, сообщает пресс-служба парламента республики.

"Я открыт для общения по всем темам, представляющим взаимный интерес, особенно тем, которые касаются граждан Молдовы в России", - сказал Гросу, которому посол РФ передал поздравления с избранием на пост председателя парламента от главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Гросу возглавляет Партию действия и солидарности (ПДС) Молдавии, которая победила на парламентских выборах 11 июля, получив 63 из 101 мандата. В конце прошлой недели парламент утвердил правительство Натальи Гаврилицы, которое сформировано по большей части из представителей правящей ПДС, а также окружения президента Майи Санду.