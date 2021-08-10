Парламент Литвы одобрил пакет законов по постройке заграждения на границе с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 10 августа. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы одобрил во вторник на специально созванной внеочередной сессии по вопросам миграции поправки к ряду законов для правового регулирования процесса строительства заграждения на границе с Белоруссией. За поправки высказались 80 депутатов, два политика воздержались, два голосовали против.

"Нам необходима твердая и надежная граница. Обеспечить это благодаря в том числе постройке физического барьера надо как можно скорее", - сказала глава МВД Агне Билотайте. Принятые поправки объявляют строительство заграждения государственным проектом особой значимости, что упрощает многие процедуры и позволит ускорить его реализацию.

На границе с Белоруссией намечено построить четырехметровую ограду из металлической сварной стержневой сетки, поверх которой будет натянута концертина - используемая военными колючая проволока с острыми лезвиями. Перед забором будет установлена дополнительная линия из этой колючей проволоки высотой 3 м. Ориентировочная стоимость работ составит €152 млн. Проект будет финансироваться за счет бюджетных средств. Литва надеялась получить на строительство заграждения ассигнования по линии ЕС, так как ее восточная граница совпадает с внешней границей сообщества, однако в ЕС заявили, что сообщество не финансирует строительство преград и барьеров.