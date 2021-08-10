Разработчик машин для голосования подал иск против двух телекомпаний в США

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Канадская компания Dominion Voting Systems, выпускающая электронные машины и программное обеспечение для голосования, подала иск против американских телекомпаний Newsmax и Herring, а также предпринимателя Патрика Бирна из-за распространения дезинформации о президентских выборах в США. Об этом сообщается во вторник на сайте компании.

Иск против Newsmax подан в штате Делавэр, против Бирна и Herring, владеющей сетью One America News Network (OANN), - в столичном округе Колумбия. В каждом из трех случаев компания рассчитывает через суд добиться возмещения убытков на сумму свыше $1,6 млрд.

По мнению руководства компании, обвиняемые распространяли ложные заявления о том, что она якобы участвовала в подтасовке результатов президентских выборов в США в пользу победившего на них демократа Джо Байдена. Обе телекомпании придерживаются консервативных взглядов и на последних президентских выборах отдавали предпочтение бывшему президенту, республиканцу Дональду Трампу. Экс-президент в свою очередь заявлял, что симпатизирует Newsmax и OANN.

"Подзащитные по этим искам в грубой форме пренебрегли правдой, распространяя ложь в ноябре, и продолжают делать это до сих пор", - приводится на сайте компании заявление ее генерального директора Джона Пулоса. По его словам, фигуранты поданных исков "не демонстрируют намерений прекратить распространение дезинформации". "Нам не остается другого выбора, кроме как привлечь их ответственности", - заключил Пулос.

В конце января Dominion Voting Systems подала в суд на личного адвоката экс-президента США Трампа Рудольфа Джулиани, обвинив его в проведении "вирусной кампании по дезинформации" во время президентских выборов. Компания, как сообщали СМИ, намерена взыскать с него более $1,3 млрд за заявления о том, что Dominion Voting якобы участвовала в подтасовке результатов выборов в пользу Байдена. Позднее она также подала иск против американского телеканала Fox News, с которого также намерена взыскать $1,6 млрд.