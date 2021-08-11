"Спутник V" в Европе. С надеждой на светлое будущее

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) продолжает последовательную экспертизу российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как долго будет идти этот процесс, в организации пока не уточняют. Однако надежды на то, что препарат все-таки будет одобрен в ЕС, есть.

Согласно сайту EMA, последовательная экспертиза (изучение документов о производстве, испытаниях и исследованиях) "Спутника V" началась 4 марта, то есть продолжается уже более пяти месяцев. Этот срок представляется достаточно большим с учетом того, что, например, для первой одобренной на территории ЕС вакцины, разработанной компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, весь процесс занял чуть более двух месяцев. Еще меньше времени прошло с начала последовательной экспертизы до рекомендации на выдачу регистрационного удостоверения для американской вакцины Moderna.

Однако последовательная экспертиза вакцины немецкой фармацевтической компании CureVac началась еще 12 февраля, и препарат до сих пор не одобрен. Но стоит иметь в виду, что эта вакцина показала эффективность всего 48% по результатам основной фазы клинических испытаний. В чем же проблемы у "Спутника V", эффективность которого на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet, остается пока непонятным.

Само агентство крайне скупо комментирует эту ситуацию. "Пока последовательная экспертиза продолжается, мы не можем давать комментарии относительно данных и информации, которые мы изучаем, или раскрывать какие-либо другие детали, - заявляли несколько раз в агентстве в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать информацию, что по вакцине якобы не хватает данных или что эти данные были предоставлены не в соответствии с европейскими стандартами. - Необходимая информация будет включена в окончательный доклад, который будет опубликован на сайте, когда EMA выдаст рекомендацию на выдачу регистрационного удостоверения, если будет получена соответствующая заявка". Такая заявка, подчеркнули в агентстве, "предоставит лучшее понимание относительно надежности и полноты имеющихся данных" и, соответственно, "позволит говорить о возможных сроках одобрения вакцины".

Не вносят ясности и европейские чиновники. Как утверждает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, производителю "Спутник V" до сих пор "не удалось предоставить достаточно достоверных данных для доказательства безопасности". Такая ситуация, отметила она 4 августа в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, "вызывает вопросы".

Куда EMA, туда и ВОЗ

На этом фоне о широком применении препарата в Европе речи идти не может, ведь большая часть стран ориентируется на европейского регулятора или ВОЗ, которая также пока не включила "Спутник V" в список вакцин, одобренных для использования в чрезвычайных обстоятельствах. Международная организация, кстати, также не поясняет причины задержек.

"На эту вакцину еще не выдано разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях, - отметила на брифинге 7 июля помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао. - ВОЗ провела инспекцию производственных мощностей в РФ и продолжает оценку "Спутника V". Данный процесс еще не завершился".

Однако некоторые европейские государства решили пойти своим путем и одобрили вакцину на национальном уровне. В ЕС первой такой страной стала Венгрия, куда в ноябре 2020 года были доставлены образцы препарата для проведения исследований. А в феврале 2021 года "Спутник V" был окончательно одобрен венгерским профильным учреждением здравоохранения, после чего началось его применение для вакцинации населения. В общей сложности страна получила 2 млн компонентов российской вакцины и использовала 99,9% из них, сообщил в июле министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Более того, по его словам, к концу 2022 года Венгрия планирует открыть завод по производству вакцин, на котором будет выпускать в том числе и "Спутник V".

Гораздо более сложная обстановка в Словакии. Покупка 200 тыс. доз незарегистрированной в Евросоюзе вакцины вызвала правительственный кризис в республике и привела к отставке Игора Матовича с поста премьера, переместившегося в кресло вице-премьера и главы Минфина. Вакцина была получена страной 1 марта, но ее применение началось только 7 июня. Сделать прививку российской вакциной выразило желание около 15 тыс. жителей республики, включая самого Матовича. А вот более 160 тыс. неиспользованных доз препарата с истекающим сроком годности были выкуплены Россией обратно. "В Словакии "Спутник V" столкнулся с ожесточенной кампанией дезинформации, связанной с внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби", - констатировали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) - производителе вакцины, - комментируя данную ситуацию.