Генсек ОДКБ и премьер Армении обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

ТАСС, 10 августа. Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в ходе встречи в Ереване ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, генеральный секретарь отметил, что в организации внимательно отслеживают ситуацию на границе двух республик и выражают обеспокоенность в связи с учащением и расширением географии вооруженных инцидентов. "Было подчеркнуто, что возникшая напряженность негативно влияет на безопасность Армении и в зоне ответственности организации в целом и осложняет выполнение мирных договоренностей лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - цитирует пресс-секретаря агентство БелТА.

На встрече также обсуждался ход подготовки к запланированным на сентябрь сессии Совета коллективной безопасности и совместному заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Душанбе и предстоящем переходе председательства в организации к Армении. Генеральный секретарь проинформировал о ходе подготовки к заседаниям и подчеркнул активную и заинтересованную позицию Армении в ОДКБ.

В частности, было отмечено, что 2022 год - юбилейный для организации. "В этой связи на сессии Совета коллективной безопасности планируем подписать решение "О плане мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации договора о коллективной безопасности", - цитирует Зася пресс-секретарь. Намечено также подписание ряда других документов, среди которых Декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ.