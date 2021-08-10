В ЕС заявили, что "Талибан" установил контроль над 65% территории Афганистана

БРЮССЕЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Отряды радикального движения "Талибан" (запрещено в России) контролируют до 65% территории Афганистана, правительственные силы серьезно ослаблены выводом войск США и НАТО. Об этом сообщил во вторник журналистам на брифинге в Брюсселе представитель структур ЕС на условиях сохранения анонимности.

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"Талибан" в настоящее время контролирует порядка 65% территории страны. Возможности афганских вооруженных сил существенно ограничены выводом из Афганистана западных военных, которые занимались подготовкой и оказанием помощи афганской армии", - сказал дипломат. По его словам, задачу противостоять талибам выполняют афганские силы специального назначения численностью около 75 тыс. человек. По оценке представителя, это наиболее боеспособные части, на подготовке которых инструкторы НАТО делали упор. Численность всей афганской армии превышает 180 тыс. человек.

Вывод сил США и НАТО значительно подорвал моральный дух Афганских национальных сил обороны и безопасности (АНСОБ) и систему их снабжения, информировал представитель. По его словам, ВВС страны зачастую не поддерживают операции спецназа из-за логистических проблем. Талибы стали чаще атаковать военные части и контрольно-пропускные пункты, перестав опасаться коалиционных сил Запада. Бойцам АНСОБ зачастую не хватает подготовки и боевого опыта для эффективного отражения нападений.

Европейский дипломат отметил, что ЕС намерен продолжать оказывать поддержку Кабулу в рамках соглашения о подготовке полиции. Брюссель будет оказывать финансовую помощь Афганистану в материальном обеспечении органов правопорядка.

Ранее во вторник телеканал TOLOnews сообщил, что большая часть города Фарах, являющегося административным центром одноименной провинции на западе Афганистана, перешла под контроль сторонников "Талибана".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что "Талибан" наращивает темп наступления по ряду направлений. В начале июля талибы взяли под контроль районы вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, Китаем и Пакистаном. По утверждениям представителей талибов и ряда СМИ, сторонники движения заняли административные центры шести афганских провинций - Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Нимроз, Тахар и Саманган.