Парламент Молдавии на внеочередной сессии примет поправки в законы для борьбы с коррупцией

КИШИНЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Парламент Молдавии с 13 по 25 августа соберется на внеочередную сессию, чтобы принять поправки в законодательство, которые позволят реформировать систему юстиции и бороться с коррупцией.

"Парламент созывает 13-25 августа внеочередную сессию, такое решение утвердило сегодня Постоянное бюро парламента. Депутаты планируют внести поправки во многие законы, связанные с борьбой с коррупцией и реформой системы юстиции", - говорится в опубликованном во вторник сообщении пресс-службы законодательного собрания.

В частности, будут пересмотрены нормы работы Национального органа по неподкупности, Национального центра борьбы с коррупцией, Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров. Также поправки намечено внести в законы о прокуратуре, которые позволят отправить в отставку Генерального прокурора Александра Стояногло. Их предложил во вторник министр юстиции Сергей Литвиненко, который напомнил, что президент Молдавии Майя Санду неоднократно подвергала критике работу Генпрокуратуры и высказывалась за отставку Стояногло.

"Законопроект предусматривает добавление в закон механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности, оба этих механизма предусматривают отставку должностного лица", - пояснил Литвиненко.

Стояногло возглавил Генпрокуратуру в 2019 году, по действующему закону его мандат длится семь лет. Как уже заявили депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, поправки, которые планирует принять парламентское большинство от правящей Партии действия и солидарности, не могут иметь обратной силы.