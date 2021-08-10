Президент Литвы призвал протестующих против ограничения прав непривитых отступить от Сейма

ВИЛЬНЮС, 10 августа. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к участникам акции протеста в столице Литвы у здания Сейма (парламента) против намерения властей ограничить права непривившихся от коронавируса. Он призвал не чинить препятствий депутатам в том, чтобы они могли покинуть здание.

"Демократия - не анархия, а свобода протестовать не является свободой применять насилие, - говорится в тексте. - Призываю цивилизованно позволить депутатам Сейма покинуть здание", - сообщается в обращении президента, размещенном на его странице в Facebook.

Почти в то же время, когда появилась эта запись Науседы, митинг у парламента перерос в беспорядки. Участники протеста бросали в полицейских, которые оттесняли их от здания, камни и бутылки с водой. Полиция применила слезоточивый газ. Есть пострадавшие.

В здании Сейма по-прежнему находится часть депутатов, которым заблокировавшие выходы протестующие мешали его покинуть, и спикер Виктория Чмилите-Нильсен. В парламент прибыл генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела. Всего в акции протеста, начавшейся в 10:00 приняли участие, по оценке полиции, около 4,5 тыс. человек. К вечеру у Сейма оставалось около 200 человек.

Протест был вызван намерением правительства с 13 сентября запретить непривившимся жителям пользоваться общественным транспортом, посещать медицинские учреждения и магазины определенной категории, обращаться за контактными услугами. Эти ограничения не будут действовать для тех, кто не сделал прививку, но получил, пройдя тест на коронавирус, так называемый паспорт возможностей, а также для переболевших инфекцией.

Свое решение кабинет мотивирует тем, что так будет стимулироваться прививочная кампания. Ожидается, что правительство может одобрить ограничительные меры на заседании кабинета в среду.