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Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска США из Афганистана

Силы безопасности республики должны сами сражаться за свою страну, отметил госсекретарь США
© EPA-EFE/Oliver Contreras

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил во вторник, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана, а местные силы безопасности должны теперь сами сражаться за свою страну.

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"Они (силы безопасности Афганистана) должны сражаться за себя сами, сражаться за свою страну. Соединенные Штаты продолжат выполнять взятые на себя обязательства, обеспечивая поддержку с воздуха", - отметил глава государства, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. "Мы собираемся продолжать выполнять собственные обязательства, но я не жалею о своем решении [вывести войска из Афганистана]", - добавил он.

Теги
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