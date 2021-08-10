Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска США из Афганистана

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил во вторник, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана, а местные силы безопасности должны теперь сами сражаться за свою страну.

"Они (силы безопасности Афганистана) должны сражаться за себя сами, сражаться за свою страну. Соединенные Штаты продолжат выполнять взятые на себя обязательства, обеспечивая поддержку с воздуха", - отметил глава государства, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. "Мы собираемся продолжать выполнять собственные обязательства, но я не жалею о своем решении [вывести войска из Афганистана]", - добавил он.