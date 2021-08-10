США призвали КНР участвовать в диалоге по контролю над ядерными вооружениями

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Власти США считают важным, чтобы все ядерные державы, включая Китай, "говорили друг с другом" и участвовали напрямую в диалоге по контролю над ядерными вооружениями. Как заявил во вторник на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, Вашингтон призывает Пекин к взаимодействию "по практическим мерам по сокращению угрозы дестабилизирующей гонки вооружений и конфликта".

"Я не буду высказывать свое мнение относительно ядерной доктрины КНР, я оставлю это им (властям КНР). То, что мы говорили, и, как мне кажется, то, что становится все более очевидным, так это то, что КНР создает более крупный и разнообразный ядерный арсенал", - сказал он.

"Мы считаем важным, <...> чтобы ядерные державы говорили друг с другом, чтобы мы напрямую участвовали в диалоге по нераспространению, чтобы обсуждать снижение [связанной с] ядерным [оружием] опасности и предотвращение просчетов. Мы призываем Пекин взаимодействовать с нами по практическим мерам по сокращению угрозы дестабилизирующей гонки вооружений и конфликта", - продолжил Прайс.

Он напомнил, что в конце июля в Женеве состоялся первый в 2021 году раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности. "Важно, чтобы ядерные державы - Китай, разумеется, в их числе - были открыты к профессиональному диалогу и обсуждению именно для того, чтобы снизить риски, связанные с этими вооружениями", - подытожил Прайс.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, общаясь с журналистами по итогам консультаций с США по стратегической стабильности, назвал нулевой вероятность присоединения Пекина к такому диалогу. По его словам, Москве хорошо известна позиция китайской стороны в отношении всей той тематики, которая обсуждается в рамках этого диалога. Замминистра пояснил, что "Китай исходит из того, что РФ и США являются крупнейшими обладателями ядерных вооружений, крупнейшими ядерными державами по масштабу своих арсеналов, и ставить сейчас вопрос о подключении Пекина к таким усилиям по какой-либо формуле неправомерно".