В Китае суд приговорил канадца Майкла Спэйвора к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж

ПЕКИН, 11 августа. /ТАСС/. Суд средней ступени города Даньдун (северо-восточная провинция Ляонин) в среду признал гражданина Канады Майкла Спэйвора виновным в шпионаже и приговорил его к 11 годам тюремного заключения. Об этом говорится в опубликованном решении суда.

Суд признал канадца виновным в шпионаже в пользу иностранных спецслужб, а также незаконной передаче за рубеж информации, представляющей государственную тайну. Власти Китая конфискуют у Спэйвора личное имущество на сумму 50 тыс. юаней и депортируют его. Сроки высылки из страны не указываются: согласно судебной практике страны, депортация происходит после отбытия осужденным своего наказания, однако может быть совершена и ранее этого срока.

Суд над Майклом Спэйвором прошел еще в марте этого года в закрытом режиме, однако приговор тогда оглашен не был.

Во вторник суд в Китае отклонил апелляцию другого гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга и оставил в силе прежний вердикт, в результате которого он был приговорен к смертной казни и конфискации имущества. Шелленберг был признан виновным в контрабанде более 220 кг метамфетамина.

Дело Спэйвора

В декабре 2018 года между Канадой и Китаем возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которой грозит депортация в США по обвинению в мошенничестве и нарушении американских антииранских санкций.

Через несколько дней после этого власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадского гражданина Майкла Спэйвора. Последний является главой международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. Оттава считает их задержание незаконным и требует от Пекина немедленно вернуть канадских граждан на родину.