Полиция Литвы задержала группу из 20 мигрантов, сбежавших из лагеря на полигоне Руднинкай

ВИЛЬНЮС, 11 августа. /ТАСС/. Литовская полиция задержала группу из 20 нелегальных мигрантов, сбежавших во вторник вечером из лагеря, устроенного на полигоне Службы охраны общественного порядка МВД Литвы у деревни Руднинкай Шальчининкского района. Об этом в среду в эфире национального радио LRT сообщил заведующий отделом стратегической коммуникации МВД Миндаугас Баярунас.

По его словам, вечером во вторник в лагере, где содержатся около 400 нелегалов из стран Азии и Африки, проникших в Литву с территории Белоруссии, произошли беспорядки. "20 человек самовольно покинули территорию. После проведения оперативных действий они были задержаны и возвращены на место", - сказал Баярунас.

Первоначально на полигоне планировалось разместить до 1,5 тыс. мигрантов. В самой деревне Руднинкай насчитывается около 500 жителей, которые провели несколько акций протеста, после чего власти согласились снизить число нелегалов, которые будут здесь размещены, до 800 человек. Содержащиеся в пунктах размещения нелегалы до рассмотрения их просьб о предоставлении убежища, которые они подают, оказавшись в Литве, не имеют права свободного передвижения по стране.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.