СМИ: талибы захватили административный центр провинции Бадахшан на севере Афганистана

ТЕГЕРАН, 11 августа. /ТАСС/. Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) захватили административный центр провинции Бадахшан - город Файзабад на севере Афганистана. Как сообщило в среду афганское агентство Pajhwok со ссылкой на высокопоставленных чиновников, талибы контролируют центры семи из девяти северных провинций страны. У правительственных сил остались Мазари-Шариф и Меймене - центры провинций Балх и Фарьяб соответственно.

В провинции Бадахшан под власть движения "Талибан" перешли 25 из 27 районов, отмечает агентство. Из Файзабада правительственные силы отошли после нескольких дней ожесточенных боев, поскольку им не была оказана запрошенная поддержка с воздуха, туда не были направлены подкрепления. Также во вторник талибы вошли в города Фарах и Пули-Хумри - административные центры провинций Фарах и Баглан. Тяжелые бои продолжаются в провинциях Кандагар и Гильменд на юге Афганистана, передает Pajhwok.

Вместе с тем, по последним сообщениям агентства Хама Пресс, правительственная армия выбила талибов из захваченных ими провинций Бадахшан и Баглан. Агентство сообщает также, что президент Афганистана Ашраф Гани и бывший вице-президент маршал Абдул-Рашид Дустум прибыли в Мазари-Шариф для организации отпора талибам. Там намечено провести совещание по налаживанию координации между армией и силами народного ополчения в борьбе с боевиками "Талибан" для освобождения городов, ранее захваченных ими. Речь идет о городах Зарандж, Айбак, Талукан, Шиберган и Сари-Пуль - административных центрах провинций Нимроз, Саманган, Тахар, Джаузджан и Сари-Пуль соответственно.

14 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что "Талибан" наращивает темпы наступления по ряду направлений.