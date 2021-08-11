Проект изменений конституции Белоруссии представят Лукашенко до 1 сентября

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Проект внесения изменений и дополнений в конституцию Белоруссии должен быть доработан и до 1 сентября представлен президенту страны Александру Лукашенко. Об этом заявил в среду глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич на ее заседании, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Поскольку наличие несогласованных замечаний членов комиссии свидетельствует о фактической незавершенности проделанной работы, президентом поручено руководству Конституционной комиссии обеспечить комплексную доработку соответствующих предложений и до 1 сентября 2021 года внести итоговый вариант проекта конституции на рассмотрение главы государства", - отметил Миклашевич.

Он напомнил, что во время "Большого разговора" 9 августа президент выразил "свои суждения о некоторых изменениях в конституцию, имеющих принципиальное значение". "Во-первых, о целесообразности сохранения конституционного положения о стремлении Республики Беларусь к нейтралитету в современных условиях. Во-вторых, о конституционном статусе Всебелорусского народного собрания и его роли в системе государственной власти", - уточнил глава Конституционной комиссии. Миклашевич сообщил, что предложения по данным положениям конституции будут рассмотрены на заседании комиссии отдельным блоком.

Изменения в конституцию

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа, Лукашенко вновь заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. По его словам, проект нового основного закона Белоруссии будет готов в течение нынешнего года, а в начале следующего будет вынесен на всенародное обсуждение. 16 марта глава государства подписал указ о создании Конституционной комиссии из 36 человек во главе с председателем Конституционной комиссии, главой Конституционного суда Петром Миклашевичем. Комиссия должна была до 1 августа представить президенту предложения по поправкам к основному закону для последующего их вынесения на республиканский референдум. Рассмотрев предложения, Лукашенко заявил, что представленный ему проект изменений в конституцию страны нельзя назвать хорошо подготовленным, в связи с чем документ был отправлен на доработку.

Среди подготовленных предложений, в частности, говорится, что глава государства избирается на пять лет непосредственно народом Белоруссии тайным голосованием на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права, причем "одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков". Также предлагается лишить лидера страны права отменять акты правительства и издавать декреты. Кроме того, в проекте предлагается узаконить возможность смещения президента с должности Всебелорусским народным собранием в связи с совершением госизмены или иного тяжкого преступления. В случае необходимости этот орган может решать вопрос о легитимности выборов лидера страны, а также определяет стратегию развития государства, и его решения обязательны к исполнению.