{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Германии задержали британца, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Подданный Великобритании задержан в Германии по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Генпрокуратуры ФРГ.

"По версии немецкой стороны, он работал в британском посольстве в Берлине. По крайней мере один раз он переправил полученные в рамках своей профессиональной деятельности документы представителю российской спецслужбы. В обмен на информацию обвиняемый получил наличные деньги в неустановленном размере", - утверждается в сообщении.

Теги
ГерманияВеликобританияРоссия
Продвижение "Талибана" в Афганистане
СМИ: сотни афганских силовиков сдались талибам
Инцидент произошел в аэропорту провинции Кундуз
Читать полностью