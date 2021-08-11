В Германии задержали британца, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Подданный Великобритании задержан в Германии по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Генпрокуратуры ФРГ.

"По версии немецкой стороны, он работал в британском посольстве в Берлине. По крайней мере один раз он переправил полученные в рамках своей профессиональной деятельности документы представителю российской спецслужбы. В обмен на информацию обвиняемый получил наличные деньги в неустановленном размере", - утверждается в сообщении.