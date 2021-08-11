СМИ: суд в Латвии оставил под арестом обвиняемого в шпионаже в пользу РФ депутата

РИГА, 11 августа. /ТАСС/. Суд Видземского предместья Риги во вторник принял решение оставить под арестом депутата Сейма (парламента) Яниса Адамсонса, которого обвиняют в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает местное агентство LETA со ссылкой на источники в суде.

"У Адамсонса есть право обжаловать это решение суда в Рижском окружном суде", - указывает агентство.

Сейм Латвии 10 июня лишил неприкосновенности Адамсонса. Суд Видземского предместья Риги 11 июня избрал в качестве меры пресечения заключение его под стражу, а 2 июля Рижский окружной суд принял решение оставить парламентария под арестом.

17 июня посольство РФ в Латвии проинформировало, что получило от МИД страны подтверждение задержания россиянина в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве СГБ. Посольство сообщило ТАСС, что российский гражданин Г. В. Силонов 1963 года рождения был задержан правоохранительными органами Латвии 9 июня в международном аэропорту Риги. По решению суда он был помещен под арест.

Как сообщила в конце июня передача "Ничего личного" местного телеканала TV3, всего в рамках расследования дела Адамсонса были задержаны и помещены под арест четыре человека.