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В армянском парламенте произошел конфликт между депутатами от власти и оппозиции

После потасовки в зал вошли несколько десятков сотрудников служб безопасности, которые не дали конфликту перерасти в драку

ЕРЕВАН, 11 августа. /ТАСС/. Потасовка произошла в парламенте Армении в среду после того, как спикер законодательного органа Ален Симонян вынес предупреждение двум оппозиционным депутатам за резкие высказывания в адрес правящей партии и премьер-министра. Заседание парламента транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"Ален Симонян должен ответить за свои действия. Он не имеет права выносить предупреждения, комментировать наши заявления с трибуны", - заявила депутат от оппозиционного блока "Армения" Лилит Галстян, которая вместе с остальными депутатами от оппозиции в знак протеста покинула зал заседаний парламента.

После потасовки в зал вошли несколько десятков сотрудников служб безопасности, которые не дали конфликту перерасти в драку. В настоящий момент заседание продолжается, оппозиционные депутаты вернулись в зал.

Парламент Армении нового созыва, избранный на внеочередных выборах 20 июня, начал работу 2 августа. В нем 107 депутатов: 71 представляет партию премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", 29 - блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, семь - блок "Честь имею", лидером которого является бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

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