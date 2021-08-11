Конституционная комиссия Белоруссии предлагает президенту изучить вопрос о смертной казни

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Конституционная комиссия Белоруссии предлагает рассмотреть вопросы, связанные со смертной казнью и конституционным статусом Всебелорусского народного собрания, на уровне президента страны. Об этом сообщил в среду журналистам председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич.

"Мы обозначили три позиции, которые требуют рассмотрения с участием главы государства. Это конституционный статус Всебелорусского народного собрания, поскольку это новый институт в системе государственной власти, и он должен обладать определенными конституционно-властными полномочиями и при этом не нарушать действующую систему государственной власти нашей страны, - указал глава Конституционной комиссии. - Вопрос о смертной казни".

"Этот вопрос (о Всебелорусском собрании - прим. ТАСС) мы сегодня еще раз дополнительно проработаем и будем обсуждать уже с участием главы государства", - добавил Миклашевич.