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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку обвинили Ереван в незаконной переброске армянских военных в Карабах

БАКУ, 11 августа. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана обвинило Армению в незаконном размещении личного состава армянских ВС в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе.

"В последние дни наблюдаются случаи передислокации Арменией в нарушение трехстороннего заявления [от 9 ноября 2020 года] личного состава своих вооруженных сил на азербайджанские территории, где временно размещены миротворческие силы Российской Федерации, установления новых армянских военных постов близ населенных пунктов Мухтаркенд, Шушакенд, а также на территориях в восточном направлении административных границ Кельбаджарского и Лачинского районов", - говорится в распространенном в среду сообщении оборонного ведомства.

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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