Глава МИД Японии обсудил с Лавровым Курилы и мирный договор

ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в среду провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщило японское внешнеполитическое ведомство.

По его сведениям, стороны обсудили переговоры о заключении мирного договора, вопросы, касающиеся совместной экономической деятельности на южной части Курильских островов, а также гуманитарные обмены с участием бывших японских жителей этих территорий. Кроме того, министры затронули тему двусторонних отношений и проблемы безопасности.

"Министры отметили важность продвижения консультаций и сотрудничества между Японией и Россией в широком спектре областей. Также стороны согласились с тем, что решение глобальных проблем, таких как изменение климата, лежит в сфере интересов обеих стран", - говорится в сообщении МИД Японии. По данным ведомства, министры также договорились, что Япония и Россия, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, будут продолжать консультации на различных уровнях, а также развивать двусторонние отношения.

В МИД РФ также сообщили, что министры обменялись мнениями о состоянии диалога по вопросу о мирном договоре. Как указали в министерстве, в ходе беседы министры рассмотрели перспективы реализации договоренностей лидеров о комплексном развитии двусторонних связей в целях их вывода на качественно новый уровень, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической области. "Особое внимание было уделено осуществлению совместных проектов в области водородной энергетики на Дальнем Востоке России, планам совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах", - подчеркнули в дипведомстве.

"Стороны обсудили график дальнейших российско-японских контактов, включая очередное заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и церемонию открытия года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов", - добавили на Смоленской площади. Разговор состоялся по инициативе японской стороны.

История вопроса

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.